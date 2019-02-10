Прямой эфир
Сюжет:

Большинство британцев поддержали отсрочку Brexit

0
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 50% британцев поддерживают отсрочку выхода королевства из состава Евросоюза. Об этом 10 февраля пишет газета The Independent со ссылкой на данные опроса BMG Research.

Так, за продление срока Brexit выступают 53% жителей страны. Еще 33% согласны на жесткий сценарий, то есть выход из ЕС без заключения сделки с Брюсселем. 14% затруднились ответить. При этом 49% респондентов видят в Brexit экономическую катастрофу.

Кроме того, 53% опрошенных не верят, что премьер-министру королевства Терезе Мэй удастся договориться с Брюсселем о выгодных Британии условиях и лишь 22% верят в успех сделки.

Как поясняет издание, отсрочка Brexit предполагает проведение повторного референдума и продолжение переговоров с Евросоюзом.

Мятеж не может кончиться удачей: Лондону придётся заплатить за Brexit сполна
Почему жесткий выход Великобритании из ЕС все ближе

Опрос проводился в период с 4 по 8 февраля среди 1503 жителей Великобритании.

Свое недовольство противники выхода страны из ЕС высказывают разными способами. Так, ранее в феврале протестующий бросился под кортеж Мэй. Позднее он заявил, что его поступок «не глупее самого Brexit» и не сравнится с «экономическим хаосом» в случае провала сделки.

Научный сотрудник Кембриджского университета и феминистка Виктория Бейтмен полностью разделась во время эфира радиостанции Radio 4. На ее теле было написано: «Brexit оставит Британию голой».

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года. Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, после чего начнется переходный период, во время которого будут решаться спорные вопросы.

5 января члены палаты общин отвергли предложенное Мэй соглашение об условиях Brexit. 21 января премьер-министр представила новый вариант документа. В ответ парламентарии подготовили свои поправки, некоторые из них были приняты 29 января.

31 января председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз не собирается пересматривать «неидеальное» соглашение по условиям Brexit. 3 февраля Мэй отправилась в Брюссель, чтобы попытаться изменить сделку на условиях отсутствия жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия — данный вопрос является одним из камней преткновения в переговорах Великобритании и Евросоюза.

На данный момент на острове нет границ между Северной Ирландией, входящей в Великобританию, и Республикой Ирландия, которая входит в Евросоюз. Лондон настаивает на полноценной границе, а в Брюсселе предупреждают, что это может спровоцировать в регионе экономический и внутриполитический кризис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о сокращении рабочих мест в ФРГ из-за Brexit
Нидерланды пригласят к себе 250 компаний из-за Brexit

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017