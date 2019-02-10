Большинство британцев поддержали отсрочку Brexit

Более 50% британцев поддерживают отсрочку выхода королевства из состава Евросоюза. Об этом 10 февраля пишет газета The Independent со ссылкой на данные опроса BMG Research.

Так, за продление срока Brexit выступают 53% жителей страны. Еще 33% согласны на жесткий сценарий, то есть выход из ЕС без заключения сделки с Брюсселем. 14% затруднились ответить. При этом 49% респондентов видят в Brexit экономическую катастрофу.

Кроме того, 53% опрошенных не верят, что премьер-министру королевства Терезе Мэй удастся договориться с Брюсселем о выгодных Британии условиях и лишь 22% верят в успех сделки.

Как поясняет издание, отсрочка Brexit предполагает проведение повторного референдума и продолжение переговоров с Евросоюзом.

Опрос проводился в период с 4 по 8 февраля среди 1503 жителей Великобритании.

Свое недовольство противники выхода страны из ЕС высказывают разными способами. Так, ранее в феврале протестующий бросился под кортеж Мэй. Позднее он заявил, что его поступок «не глупее самого Brexit» и не сравнится с «экономическим хаосом» в случае провала сделки.

Научный сотрудник Кембриджского университета и феминистка Виктория Бейтмен полностью разделась во время эфира радиостанции Radio 4. На ее теле было написано: «Brexit оставит Британию голой».

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года. Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, после чего начнется переходный период, во время которого будут решаться спорные вопросы.

5 января члены палаты общин отвергли предложенное Мэй соглашение об условиях Brexit. 21 января премьер-министр представила новый вариант документа. В ответ парламентарии подготовили свои поправки, некоторые из них были приняты 29 января.

31 января председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз не собирается пересматривать «неидеальное» соглашение по условиям Brexit. 3 февраля Мэй отправилась в Брюссель, чтобы попытаться изменить сделку на условиях отсутствия жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия — данный вопрос является одним из камней преткновения в переговорах Великобритании и Евросоюза.

На данный момент на острове нет границ между Северной Ирландией, входящей в Великобританию, и Республикой Ирландия, которая входит в Евросоюз. Лондон настаивает на полноценной границе, а в Брюсселе предупреждают, что это может спровоцировать в регионе экономический и внутриполитический кризис.