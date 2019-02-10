СМИ сообщили о сокращении рабочих мест в ФРГ из-за Brexit

Рынок труда в Германии может потерять до 100 тыс. мест в случае неупорядоченного выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом пишет немецкая газета Bild am Sonntag в воскресенье, 10 февраля.

Экспорт из ЕС в Великобританию сократится на 25%, говорится в результатах цитируемого изданием анализа ситуации вокруг Brexit Института экономических исследований Галле.

Наиболее тяжелый удар от неконтролируемого Brexit потерпит немецкая автомобильная промышленность и экспортеры транспортных средств. Отмечается, что под сокращение могут попасть до 15 тыс. рабочих данных областей промышленности.

Помимо этого, в исследовании говорится о возможном росте нерешительности компаний инвестировать в развитие промышленности, что может препятствовать созданию новых рабочих мест.

Референдум по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза прошел в июне 2016 года, большинство подданных королевства поддержали это решение. Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года. После этого начнется переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы.

5 января члены нижней палаты британского парламента отвергли предложенное премьер-министром Великобритании Терезой Мэй соглашение с ЕС об условиях выхода страны из коалиции.

29 января британские депутаты одобрили две поправки к биллю о Brexit. В частности, они потребовали от правительства избежать сценария без сделки, а также постановили убрать из текста соглашения упоминание о бэкстопе (поддержка пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после Brexit. — «Известия»). Повторное голосование по сделке с Евросоюзом, как ожидается, состоится в британском парламенте 13 февраля.

Одним из камней преткновения в переговорах Лондона и Брюсселя на сегодняшний день является вопрос о границе между Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании, и Ирландией, которая является членом Евросоюза. В настоящее время это остров без границ, несмотря на то что он разделен на два государства. Лондон настаивает на том, чтобы после выхода из ЕС там появилась полноценная граница. В свою очередь в Брюсселе предупреждают, что это может привести к сокращению инвестиций и потере рабочих мест, а значит, спровоцировать в регионе экономический и внутриполитический кризис.