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Бывший британский премьер заявил об опасности жесткого Brexit

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Rob Pinney
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Жесткий вариант выхода Великобритании из Евросоюза, не предусматривающий сделку с Брюсселем об условиях Brexit, ставит под угрозу мирный процесс с Северной Ирландией, а также является опасным для экономики Соединенного Королевства. Такое мнение выразил бывший британский премьер-министр Тони Блэр (1997–2007) в интервью Sky News.

«Brexit без сделки означает появление действительно жесткой границы между Севером и Югом Ирландии вопреки Белфастскому соглашению, и это спровоцирует огромный раскол в Соединенном Королевстве».

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года. Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, после чего начнется переходный период, во время которого будут решаться спорные вопросы.

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5 января члены палаты общин отвергли предложенное Мэй соглашение об условиях Brexit. 21 января премьер-министр представила новый вариант документа. В ответ парламентарии подготовили свои поправки, некоторые из них были приняты 29 января. Тогда же появилась информация, что Мэй рассматривает возможность изменения Белфастского соглашения 1998 года с целью решения проблемы границы в Ирландии.

31 января председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз не собирается пересматривать «неидеальное» соглашение по условиям Brexit. 3 февраля Мэй отправилась в Брюссель, чтобы попытаться изменить сделку на условиях отсутствия жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия — данный вопрос является одним из камней преткновения в переговорах Великобритании и Евросоюза.

На данный момент на острове нет границ между Северной Ирландией, входящей в Великобританию, и Республикой Ирландия, которая входит в Евросоюз. Лондон настаивает на полноценной границе, а в Брюсселе предупреждают, что это может спровоцировать в регионе экономический и внутриполитический кризис.

Белфастское соглашение или «Соглашение Страстной пятницы» было заключено между Великобританией и Республикой Ирландия в 1998 году. Согласно ему, Лондон отказался от прямого правления в регионе, а также передал власть местным органам самоуправления. Решение помогло установить мир в стране и остановить многолетние вооруженные столкновения между протестантами и католиками, монархистами и республиканцами, противниками и сторонниками членства Ирландии в Соединенном Королевстве.

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