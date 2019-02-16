Протестующая против Brexit cестра Джонсона разделась в прямом эфире

Сестра экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона Рейчел разделась в эфире телеканала Sky News в знак протеста против выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом 16 февраля пишет британский таблоид Mirror.

В начале своего выступления журналистка отметила, что сейчас трудно добиться того, «чтобы твой голос по поводу Brexit услышали», и напомнила о поступке преподавательницы Кембриджского университета Виктории Бейтман, которая нашла «поразительный способ» выразить протест против выхода Великобритании из ЕС и пришла на интервью в обнаженном виде. Как пояснила Джонсон, таким образом Бейтман хотела подчеркнуть, что «Brexit оставит Великобританию голой».

«Итак, в дань уважения доктору Бейтман я решила последовать этому примеру, <...> только чтобы убедиться, что меня заметят», — заявила Джонсон, снимая с себя блузку.

Присутствующие в студии удивились поступку 53-летней журналистки. Соведущие смеялись, некоторые из них краснели и отворачивались.

Позже Джонсон призналась в своем микроблоге в Twitter, что на ней был надет топ, но его не было видно, поскольку изображение на экране было зацензурировано.

7 февраля в Брюсселе противник выхода Великобритании из Евросоюза бросился под кортеж премьер-министра королевства Терезы Мэй.