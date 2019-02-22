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Второе за час землетрясение произошло в Эквадоре

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Фото: Global Look Press/Santiago Armas
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Сейсмологи зафиксировали второе землетрясение в Эквадоре за час. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Магнитуда подземных толчков составила 5,5, эпицентр расположен в 15 км к югу от города Доран. Как уточняет RT, очаг землетрясения залегал на глубине 82 км.

Ранее 22 февраля специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5 на востоке Эквадора недалеко от границы с Перу. Его эпицентр был в 132 км от города Палора и залегал на глубине 152 км, пишет «Газета.ру».

Первые подземные толчки зафиксировали в 10:17 по времени UTC (13:17 мск), вторые — в 10:40 (13:40 мск).

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