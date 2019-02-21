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Сильное землетрясение произошло на севере Японии

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на северном японском острове Хоккайдо, сообщили 21 февраля в Главном метеорологическом управлении страны.

Эпицентр располагался на юго-западе острова в 29 км от города Титосе, на глубине 30 км, отмечает «РИА Новости».

Интенсивность подземных толчков оценили как «очень сильную». Землетрясение ощущалось в четырех префектурах, максимальная сила достигала 6 баллов.

По предварительным данным, разрушений и жертв нет.

6 февраля сообщалось, что сразу два землетрясения произошло в районе Итурупа в Сахалинской области. Магнитуда самого сильного из них составила 4,5.

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