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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Японии

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Фото: Global Look Press/AFLO/Richard Atrero de Guzman
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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Японии, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки были зафиксированы днем в воскресенье, 10 февраля. Их эпицентр находился в префектуре Кагосима, а очаг залегал на глубине 40 км. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Угрозы цунами специалисты не объявляли.

5 февраля землетрясения магнитудой 4,5 и 5,0 с разницей в несколько минут произошли в Азербайджане. Затем были зафиксированы более 130 афтершоков. По данным медиков, за помощью обратились около 30 человек. Разрушенные дома власти обещают восстановить в ближайшее время.

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