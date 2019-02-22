Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Эквадоре

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на востоке Эквадора недалеко от границы с Перу. Подземные толчки зафиксированы в 10:17 по времени UTC (13:17 мск), сообщила 22 февраля Геологическая служба США на своем сайте.

Эпицентр землетрясения располагался в 132 км к юго-востоку от города Палора. Очаг находился на глубине 152 км. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Накануне землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на северном японском острове Хоккайдо. Эпицентр располагался на юго-западе острова в 29 км от города Титосе и залегал на глубине 30 км.