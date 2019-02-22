Песков напомнил о планомерной борьбе с теневой экономикой

Российские власти проводят планомерную работу по борьбе с теневой экономикой. Об этом в пятницу, 22 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он пояснил журналистам последние данные Росфинмониторинга, согласно которым размеры теневой экономики в России достигают 20 трлн рублей.

«Она (работа. — Ред.) ведется по линии наших правоохранительных органов и специализированных ведомств. И по линии правительства», — подчеркнул Песков.

В конце декабря «Известия» сообщили, что перечисление с карты на карту стало обычным делом для россиян: за год объем таких операций вырос вдвое. Граждане таким образом пополняют кредитки, переводят деньги друзьям и родным, возвращают долги. Но есть и другая, «серая» сторона этого рынка: отмывание и обналичивание преступных доходов, а также ведение предпринимательской деятельности без уплаты налогов.