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Женщина насмерть отравилась грибами в мишленовском ресторане

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Eddie Moore
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В Испании женщина умерла после того, как съела грибное блюдо в ресторане, отмеченном звездой Мишлен. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает Daily Mail.

По данным издания, Мария Хесус Фернандес Кальво заказала еду с рисом и грибами в ресторане RiFF в Валенсии, где она вместе с семьей праздновала день рождения своего мужа. Вернувшись домой, женщина почувствовала себя плохо и у нее проявились сильные симптомы отравления. На следующее утро она скончалась.

Похожие симптомы были и у других 11 посетителей ресторана, в том числе у 46-летнего мужа погибшей и их 10-летнего сына. После инцидента ресторан был закрыт.

Красный гид Мишлен  — наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов на данный момент. Он выпускается с 1900 года. Один лишь факт упоминания ресторана в Красном гиде, даже без присуждения звезды, является признанием мастерства шеф-повара и может послужить мощным толчком к коммерческому успеху.

24 августа 2018 года  сообщалось, что в разных населенных пунктах США салатом из сети фастфуда McDonald's отравилось более 500 человек.

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