Пять человек отравились угарным газом в Воронеже

Пять человек, в числе которых двое детей шести и 15 лет, отравились угарным газом в жилом доме в Воронеже. Об этом 16 февраля пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области сообщила ТАСС.

Дети находятся в состоянии средней степени тяжести в больнице, двое взрослых были эвакуированы в токсикологическое отделение, еще одному пострадавшему помощь оказали амбулаторно.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за неправильной эксплуатации газового оборудования утром в доме на Прозоровском переулке. Обстоятельства происшествия выясняются.

14 февраля стало известно о пяти погибших от отравления угарным газом в Красногвардейском районе Ставропольского края. Причиной произошедшего называют неисправность отопительной печи.