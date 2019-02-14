Пять человек погибли от отравления угарным газом на Ставрополье

В Красногвардейском районе Ставропольского края угарным газом отравились пять человек. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в одном из частных домов в селе Новомихайловском в среду, 13 февраля. Были обнаружены тела пяти человек, в том числе девятилетнего ребенка, пишет NewsTracker.

Люди погибли от отравления угарным газом. Причиной произошедшего называют неисправность отопительной печи, из-за которой по помещению распространился угарный газ.

По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи составляет четыре года лишения свободы.

7 февраля в частном доме в Волгоградской области были обнаружены тела пожилых супругов. Причиной их гибели называют отравление продуктами горения.