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Макаревич нашел ошибку в подсчете «землян-идиотов»

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Российский музыкант Андрей Макаревич прокомментировал реакцию общественности на его слова о том, что 80% населения Земли — идиоты. Лидер «Машины времени» отметил, что на самом в данном подсчете есть ошибка. 

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Он еще раз напомнил о том, что слова об идиотизме 80% населения планеты принадлежат не ему, а писателю Эдгару Аллану По.

«Я-то думаю, что больше — особенно судя по реакции (пунктуация автора сохранена. — Ред.)», — написал Макаревич на своей странице в Facebook 20 февраля. 

Музыкант отметил, что «россияне опять оскорбились». По его словам, 40 лет назад после выхода песни «Битва с дураками» все ликовали, никто не оскорблялся и не принимал это на свой счет.

«Так вот, в общественном сознании произошли за 40 лет необратимые перемены. Теперь смотрите как оскорбляться научились! Приятного дня», — заключил музыкант.

Свое заявление Макаревич сделал в интервью «Ленте.ру», опубликованном 20 февраля. Он отметил, что 80% населения Земли — идиоты. При этом себя лидер «Машины времени» причислил к оставшимся 20%.

Макаревич не в первый раз делает провокационные заявления. В марте прошлого года в Facebook музыкант назвал россиян «злобными дебилами».

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