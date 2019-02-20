В Госдуме назвали мнение Макаревича о «землянах-идиотах» незначительным

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отреагировала на слова музыканта Андрея Макаревича о том, что «80% населения Земли — идиоты».

Она напомнила, что Макаревич работает в общественном совете при этом комитете. Как пояснила Драпеко, культурного деятеля взяли туда потому, что он представляет оппозиционную часть общества и должен указывать на «слабые места», чтобы их можно было усилить.

«Позиция, которую высказал Макаревич, наверное, тоже существует. Но я считаю, что к Макаревичу уже мало кто прислушивается в обществе», — сказала депутат в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Макаревич сделал свое резонансное заявление в беседе с «Лента.ру», опубликованной 20 февраля. Позже он объяснил, что слова об идиотизме 80% населения планеты принадлежат не ему, а писателю Эдгару Аллану По.

Музыкант не в первый раз делает провокационные заявления. В частности, музыкант как-то признался, что от слова «патриотизм» его тошнит.