Лоза посоветовал Макаревичу не общаться с 80% людей

Российский музыкант Юрий Лоза отреагировал на заявление своего коллеги по цеху Андрея Макаревича, заявившего, что «80% населения Земли — идиоты».

«Я считаю, что каждый человек должен иметь право высказывать свое собственное мнение. Если ему не нравится 80% населения, пусть общается с остальными 20%», — сказал он в разговоре с РЕН ТВ.

Как пояснил музыкант, Макаревич также может переехать, хотя в его случае это будет весьма затруднительно. «Нельзя же переехать на другую планету, где народ лучше», — добавил Лоза.

По его словам, Макаревичу также стоит начать работать над собой, стать лучше, чтобы мир вокруг поменялся.

Макаревич сделал свое резонансное заявление в беседе с «Лента.ру», опубликованной 20 февраля. Позже он объяснил, что слова об идиотизме 80% населения планеты принадлежат не ему, а писателю Эдгару Аллану По. Музыкант не в первый раз делает провокационные заявления. В частности, исполнитель как-то признался, что от слова «патриотизм» его тошнит.