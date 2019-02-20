Пиарщик звезды «Солдатов» прокомментировала избиение артиста

Пиар-директор звезды российских сериалов Виталия Абдулова — Мила Соловьева — прокомментировала драку с его участием, которая произошла минувшей ночью на севере Москвы.

«Конфликт был, конфликт исчерпан, больше ничего добавить не могу», — сказала она в разговоре с РЕН ТВ.

Женщина добавила, что сейчас артист отдыхает и не готов общаться на эту тему.

Абдулов, будучи пьяным, пытался выгнать из подъезда проституток. За девушек вступился неизвестный мужчина, в результате чего начался конфликт. Артист получил ушибы и обратился за медпомощью в одну из московских больниц.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, у пострадавшего были диагностированы ушибы мягких тканей лица. При этом личность побитого не уточнили. Проводится проверка.

Виталий Абдулов известен российскому зрителю по ролям в сериалах «Каменская», «Солдаты», «Кадетство», «Дальнобойщики», «Молодежка», «Маргоша».

Ранее в январе СМИ сообщили о потасовке с участием звезды сериала «Кухня» Дмитрием Назаровым в Москве. Артисту не понравилось, что его снимают на камеру.