Политолог назвал «личной бедой» Роговцевой ее слова о россиянах

Народная артистка СССР Ада Роговцева, призвавшая украинцев изолироваться от россиян, вряд ли пыталась себя пропиарить подобными заявлениями, а искренне считает себя правой. Такое мнение озвучил политолог Богдан Безпалько в субботу, 16 февраля.

«Я убежден, что этот человек воспринял идеологию украинского национализма с русофобией, в том числе тому русскому, что относится к территории Украины», — сказал он в комментарии телеканалу РЕН ТВ.

Эксперт пояснил, что артистка не задумывается о том, что транслирует идеологию убийства и ненависти, но считает это «любовью к Родине».

«Каждый выбирает, чему служить, добру или злу, какой идеологии соответствовать, каким богам служить. Это выбор Роговцевой, это ее личная беда. Она транслирует собственное уродство», — подчеркнул специалист.

Свое заявление Ада Роговцева сделала в интервью изданию ZIK, опубликованном 15 февраля. По словам культурной деятельницы, россиян приучили, что украинцы «вымышленный народ», и этому нельзя «переучить». В связи с этим артистка предложила украинцам «изолировать себя от них».

Роговцева известна по ролям в фильмах «Укрощение огня», «Вечный зов», «Адмиралъ» и «Тарас Бульба».