Прямой эфир

Политолог назвал «личной бедой» Роговцевой ее слова о россиянах

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народная артистка СССР Ада Роговцева, призвавшая украинцев изолироваться от россиян, вряд ли пыталась себя пропиарить подобными заявлениями, а искренне считает себя правой. Такое мнение озвучил политолог Богдан Безпалько в субботу, 16 февраля.

«Я убежден, что этот человек воспринял идеологию украинского национализма с русофобией, в том числе тому русскому, что относится к территории Украины», — сказал он в комментарии телеканалу РЕН ТВ

Эксперт пояснил, что артистка не задумывается о том, что транслирует идеологию убийства и ненависти, но считает это «любовью к Родине». 

«Каждый выбирает, чему служить, добру или злу, какой идеологии соответствовать, каким богам служить. Это выбор Роговцевой, это ее личная беда. Она транслирует собственное уродство», — подчеркнул специалист. 

Свое заявление Ада Роговцева сделала в интервью изданию ZIK, опубликованном 15 февраля. По словам культурной деятельницы, россиян приучили, что украинцы «вымышленный народ», и этому нельзя «переучить». В связи с этим артистка предложила украинцам «изолировать себя от них»

Роговцева известна по ролям в фильмах «Укрощение огня», «Вечный зов», «Адмиралъ» и «Тарас Бульба».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко потребовал извинений от российских СМИ
США выделят Украине помощь в размере около $700 млн

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017