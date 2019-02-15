Народная артистка СССР призвала украинцев изолироваться от россиян

Советская и украинская актриса Ада Роговцева призвала граждан Украины изолироваться от россиян из-за их якобы снисходительного отношения. Об этом она заявила в интервью изданию ZIK, опубликованном 15 февраля.

«Их приучили, что украинцы хуже, что мы вымышленный народ, придуманная речь, «младший брат». Они всегда очень снисходительно к нам относились. <...> Их нельзя переговорить, переучить, видимо, надо изолировать себя от них», — сказала народная артистка СССР.

При этом сама Роговцева призналась, что никогда не чувствовала снисходительного отношения к себе, «потому что не позволяла этого» и говорила на русском языке без акцента.

Актриса подчеркнула, что мнение о Крыме как о российском полуострове «укоренялось не один десяток лет».

Ада Роговцева известна по ролям в фильмах «Укрощение огня», «Вечный зов», «Адмиралъ» и «Тарас Бульба».

Ранее в 2018 году вспыхнули два скандала после высказываний певиц Лаймы Вайкуле и Лолиты Милявской о принадлежности Крыма.

Отношения между Россией и Украиной резко ухудшились в 2014 году после госпереворота в республике и проведения референдума в Крыму о присоединении к РФ. Киев не признает итоги референдума и считает полуостров своей оккупированной территорией. Москва подчеркивает, что голосование соответствовало нормам международного права.

Весной того же 2014 года начался вооруженный конфликт в Донбассе. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию. Москва неоднократно подчеркивала, что не участвует в конфликте.