Прямой эфир

Народная артистка СССР призвала украинцев изолироваться от россиян

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советская и украинская актриса Ада Роговцева призвала граждан Украины изолироваться от россиян из-за их якобы снисходительного отношения. Об этом она заявила в интервью изданию ZIK, опубликованном 15 февраля.

Лезут на стену: почему Украина никак не достроит антироссийский вал
Годы идут, а пограничных сооружений становится только меньше

«Их приучили, что украинцы хуже, что мы вымышленный народ, придуманная речь, «младший брат». Они всегда очень снисходительно к нам относились. <...> Их нельзя переговорить, переучить, видимо, надо изолировать себя от них», — сказала народная артистка СССР.

При этом сама Роговцева призналась, что никогда не чувствовала снисходительного отношения к себе, «потому что не позволяла этого» и говорила на русском языке без акцента.

Актриса подчеркнула, что мнение о Крыме как о российском полуострове «укоренялось не один десяток лет».

Ада Роговцева известна по ролям в фильмах «Укрощение огня», «Вечный зов», «Адмиралъ» и «Тарас Бульба».

Ранее в 2018 году вспыхнули два скандала после высказываний певиц Лаймы Вайкуле и Лолиты Милявской о принадлежности Крыма.

Отношения между Россией и Украиной резко ухудшились в 2014 году после госпереворота в республике и проведения референдума в Крыму о присоединении к РФ. Киев не признает итоги референдума и считает полуостров своей оккупированной территорией. Москва подчеркивает, что голосование соответствовало нормам международного права.

Весной того же 2014 года начался вооруженный конфликт в Донбассе. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию. Москва неоднократно подчеркивала, что не участвует в конфликте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гройсман признал низкий уровень зарплат украинцев и трудовую миграцию
Названо условие участия Порошенко в дебатах на ТВ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017