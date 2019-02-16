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США выделят Украине помощь в размере около $700 млн

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Президент США Дональд Трамп подписал пакет законопроектов о выделении Украине помощи в размере $700 млн в 2019 году. Об этом 16 февраля проинформировало посольство Украины в Соединенных Штатах.

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«Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год — почти до $700 млн», — говорится в сообщении аккаунта дипмиссии в социальной сети Facebook.

В частности, американский лидер подписал «Закон об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год», где заявлена финансовая помощь Украине в размере $445,7 млн. При этом большая часть дополнительных средств пойдет на увеличение военно-технической поддержки Киева по программе «Международное военное финансирование», расходы США по этому направлению составят $115 млн.

Таким образом, совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 году составит около $695,7 млн с учетом ранее выделенных Пентагоном $250 млн.

В феврале глава минфина Украины Оксана Маркарова сообщила, что в 2019 году треть доходов бюджета страны пойдет на погашение госдолга.

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