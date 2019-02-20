Макаревич объяснил свои слова об идиотизме населения планеты

Народный артист России Андрей Макаревич объяснил свои слова об идиотизме 80% населения планеты в беседе с журналистом РЕН ТВ 20 февраля.

«Простите меня, это сказал не я. Это сказал Эдгар Аллан По — знаменитый писатель, и он имел в виду население всей планеты», — сказал музыкант.

Он отметил, что с высказыванием согласен, «потому что так и есть». Себя певец причислил к остальным 20%, которые идиотами не являются.

В интервью изданию «Лента.ру», опубликованном 20 февраля, лидер группы «Машина времени» рассказал о своей работе в общественном совете при комитете Госдумы по культуре, первое заседание которого, как он отметил, вселило в него надежду на изменения.

Сам артист выступает против каких-либо запретов. Однако есть, по его словам, один момент касательно телевидения, который определенно необходимо запретить, — это одновременный ор сразу нескольких участников тех или иных проектов.

Макаревич не в первый раз делает провокационные заявления. В частности, музыкант как-то признался, что от слова «патриотизм» его тошнит.