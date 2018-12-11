Андрей Макаревич отметил 65-летие

Народный артист России, певец, композитор, художник и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич отмечает во вторник, 11 декабря, день рождения. Музыканту исполняется 65 лет.

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин пожелал музыканту творческого долголетия и здоровья.

«Я поклонник группового творчества, когда громко и на гитарах. Поэтому пусть ездит по стране и радует людей, собирает залы. И при этом надо быть здоровым и не болеть», — цитирует Галанина НСН.

Макаревич родился в Москве в 1953 году в семье архитектора и врача-фтизиатра. Он занимался в музыкальной школе по классу фортепиано, но не доучился. В 12 лет решил самостоятельно освоить гитару. Он создал в школе ансамбль The Kids, который перепевал зарубежные песни. В 1969 году Андрей Макаревич вместе с одноклассниками создал группу «Машина времени». Музыкальный коллектив существует до сих пор.

10 октября в столичном «Мультимедиа Арт Музее» на Остоженке открылась персональная выставка Макаревича.