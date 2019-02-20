Макаревича предложили отправить на Марс после слов о «землянах-идиотах»

Пользователей социальных сетей возмутило высказывание музыканта Андрея Макаревича, заявившего о том, что «80% населения Земли — идиоты». При этом себя лидер «Машины времени» причислил к оставшимся 20%.

«Не нравится Земля, езжай на Марс!» — предложил пользователь Twitter @SeregaP91.

Также в Сети отметили, что именно «идиоты» создали Макаревичу безбедную жизнь, приходя на его концерты.

«Старость — не радость», — иронично прокомментировал высказывание музыканта пользователь «ВКонтакте» Андрей Т.

«Есть древняя мудрость, которую Макаревич не знает. Дурак никогда на себя не скажет, что он дурак. Мои соболезнования», — написал @HO20DUr9EpMDRx3.

«Свыше 99% людей в мире не имеют понятия, кто такой Макаревич. Остальные знают, но не называют его идиотом. Видимо, деликатные, терпимые к идиотам люди», — пошутил @vasyonok.

При этом были и те, кто согласился с певцом, однако они оказались в явном меньшинстве.

Свое заявление Макаревич сделал в интервью «Ленте.ру». Позже он объяснил, что слова об идиотизме 80% населения планеты принадлежат не ему, а писателю Эдгару Аллану По.

По его словам, дискуссия насчет его высказывания его не удивляет, а в конечном счете даже «подтверждает тезис», который все обсуждают.