Макаревич ответил на критику его слов о «землянах-идиотах»

Российский музыкант Андрей Макаревич рассказал, как относится к реакции общественности на его слова о том, что «80% населения Земли — идиоты».

Фраза, сказанная артистом в интервью «Ленте.ру», вызвала бурное обсуждение, причем большинство комментариев были негативными. Позже он объяснил, что слова об идиотизме 80% населения планеты принадлежат не ему, а писателю Эдгару Аллану По.

«Если бы там не было этой фразы, вырвали бы другую, эффект был бы тот же», — сказал Макаревич в разговоре с BFM.

По его словам, дискуссия насчет его высказывания его не удивляет и в конечном счете «подтверждает тезис», который все обсуждают.

Музыкант не в первый раз делает провокационные заявления. В частности, музыкант как-то признался, что от слова «патриотизм» его тошнит.