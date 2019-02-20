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Макаревич ответил на критику его слов о «землянах-идиотах»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский музыкант Андрей Макаревич рассказал, как относится к реакции общественности на его слова о том, что «80% населения Земли — идиоты».

Фраза, сказанная артистом в интервью «Ленте.ру», вызвала бурное обсуждение, причем большинство комментариев были негативными. Позже он объяснил, что слова об идиотизме 80% населения планеты принадлежат не ему, а писателю Эдгару Аллану По.

«Если бы там не было этой фразы, вырвали бы другую, эффект был бы тот же», — сказал Макаревич в разговоре с BFM

По его словам, дискуссия насчет его высказывания его не удивляет и в конечном счете «подтверждает тезис», который все обсуждают.

Музыкант не в первый раз делает провокационные заявления. В частности, музыкант как-то признался, что от слова «патриотизм» его тошнит.

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