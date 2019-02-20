Пригожин ответил Макаревичу на слова о «землянах-идиотах»

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на слова музыканта Андрея Макаревича о том, что «80% населения Земли — идиоты». Он заметил, что статистика у музыканта странная.

«Я очень уважаю его как певца, музыканта, поэта, композитора, художника. И уважаю право каждого человека на мнение», — сказал Пригожин в интервью Федеральному агентству новостей.

Он добавил, что идиотов действительно хватает везде, особенно в шоу-бизнесе.

«Но я не согласен с соотношением, которое назвал Макаревич: 80% идиотов на 20% здравомыслящих. Просто идиоты обращают на себя больше внимания», — считает продюсер. Пригожин отметил, что плохие новости и скандалы вытесняют «доброе и вечное».

«Мы реагируем на негатив сильнее, не развиваемся в культурном, духовном плане. При этом зло побеждает добро, потому что добро не имеет кулаков, а зло не имеет принципов», — заключил он.

Макаревич сделал свое резонансное заявление в интервью изданию «Лента.ру», опубликованном 20 февраля. Позже он объяснил, что слова об идиотизме 80% населения планеты принадлежат не ему, а писателю Эдгару Аллану По.

Музыкант не в первый раз делает провокационные заявления. В частности, он как-то признался, что от слова «патриотизм» его тошнит.