Самолет из Китая не смог выпустить шасси при посадке в Уфе

Грузовой самолет Ил-76, следовавший из китайского Шэньяна в Уфу, приземлился с невыпущенной правой стойкой шасси. Об этом 18 февраля сообщил на оперативном совещании руководитель госкомитета Башкирии по транспорту Тимур Мухаметьянов.

На борту воздушного судна находились девять членов экипажа, никто не пострадал.

Инцидент произошел 16 февраля в международном аэропорту Уфы.

«Самолет Ил-76, летевший в Уфу из китайского Шэньяна с грузом на борту, не смог выпустить заднюю правую стойку шасси. После проведенных мероприятий стойка шасси была выпущена и самолет благополучно приземлился в аэропорту», –– цитирует Мухаметьянова ТАСС.

Произошедшее на работе воздушной гавани не отразилось.

16 февраля сообщалось, что самолет с голливудскими актрисами Дженнифер Энистон и Кортни Кокс совершил аварийную посадку из-за проблем с шасси.