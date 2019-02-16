Самолет с Дженнифер Энистон и Кортни Кокс совершил аварийную посадку

Частный самолет, на борту которого находились актрисы Дженнифер Энистон и Кортни Кокс, совершил аварийную посадку из-за поврежденного при взлете шасси.

Как пишет The Sun, самолет, принадлежащий Энистон, направлялся из Лос-Анджелеса в мексиканский город Кабо-Сан-Лукас.

На борту помимо актрис находились еще 12 человек, включая Молли Киммел, супругу комика Джимми Киммела, и актрису Аманду Анку. На мексиканском курорте они планировали отпраздновать день рождения Кокс.

Где конкретно приземлился самолет Энистон, не уточняется. Чтобы долететь до Кабо-Сан-Лукаса, актрисам потребовался новый борт.

28 января стало известно, что 50-летняя Энистон планирует впервые стать матерью. Актриса начала процесс усыновления 13-месячной мексиканской девочки.