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Брэда Питта заметили на юбилее Дженнифер Энистон

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Фото: TAСС/Zuma/Kristin Callahan
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Американского актера Брэда Питта заметили на вечеринке в честь пятидесятилетия актрисы и его первой жены Дженнифер Энистон. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

Помимо Питта на мероприятии присутствовали актрисы Риз Уизерспун, Сандра Буллок, Гвинет Пэлтроу, Деми Мур, Лиза Кудроу, актер Роберт Дауни-младший, певица Барбара Стрейзанд, музыкант Кит Ричардс, модельер Том Форд и другие.

Отмечается, что на празднике отсутствовал бывший муж Энистон Джастин Теру.

С 2016 года Питт ведет бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли. Пара долгое время не могла определиться с опекой над общими детьми. Питта с тех пор никто не замечал в серьезных отношениях. При этом СМИ неоднократно сообщали о романах Джоли.

Летом 2018 года Джоли обвинила Питта в злоупотреблении алкоголем и планировала получить полную опеку над детьми.

Однако суд посчитал, что актер также имеет полное право заниматься их воспитанием.

В декабре прошлого года стало известно, что Джоли и Питт достигли соглашения об условиях опеки над своими детьми.

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