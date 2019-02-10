Брэда Питта заметили на юбилее Дженнифер Энистон

Американского актера Брэда Питта заметили на вечеринке в честь пятидесятилетия актрисы и его первой жены Дженнифер Энистон. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

Помимо Питта на мероприятии присутствовали актрисы Риз Уизерспун, Сандра Буллок, Гвинет Пэлтроу, Деми Мур, Лиза Кудроу, актер Роберт Дауни-младший, певица Барбара Стрейзанд, музыкант Кит Ричардс, модельер Том Форд и другие.

Отмечается, что на празднике отсутствовал бывший муж Энистон Джастин Теру.

С 2016 года Питт ведет бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли. Пара долгое время не могла определиться с опекой над общими детьми. Питта с тех пор никто не замечал в серьезных отношениях. При этом СМИ неоднократно сообщали о романах Джоли.

Летом 2018 года Джоли обвинила Питта в злоупотреблении алкоголем и планировала получить полную опеку над детьми.

Однако суд посчитал, что актер также имеет полное право заниматься их воспитанием.

В декабре прошлого года стало известно, что Джоли и Питт достигли соглашения об условиях опеки над своими детьми.