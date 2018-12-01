Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились об опеке над детьми

Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт в рамках бракоразводного процесса достигли соглашения об условиях опеки над своими детьми, сообщила 30 ноября адвокат актрисы Саманта Блей Диджин.

По ее словам, детали были согласованы еще несколько недель назад и не подлежат разглашению.

«Договоренность, основанная на рекомендациях эксперта в области опеки над детьми, делает ненужным [бракоразводный] суд. Детали договоренности конфиденциальны», –– приводит ее слова Reuters.

Бракоразводный процесс одной из самых популярных пар Голливуда длится с 2016 года. Наиболее остро стоял именно вопрос опеки над детьми, которых у актеров шестеро.

Летом 2018 года Джоли обвинила Питта в злоупотреблении алкоголем и планировала получить полную опеку над детьми.

Однако суд посчитал, что актер также имеет полное право заниматься их воспитанием.