Джоли и Питт смогли договориться об опеке над детьми

Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли пришли к соглашению по вопросу воспитания детей. Распавшаяся более двух лет назад пара «просто осознала, что продолжающаяся борьба только вредит», пишет Daily Mail.

Изначально Джоли боролась за лишение Питта всех прав на воспитание детей. Однако сейчас она собирается пойти ему навстречу.

«Их цель — составить соглашение до начала судебного разбирательства по опеке», — пишет издание.

Отмечается, что в документе в частности будет пункт, согласно которому Питт сможет достаточно много времени проводить с детьми. После этого пара планирует начать раздел имущества, добавляют журналисты.

В начале августа Джоли упрекнула Питта в неуплате алиментов в течение полутора лет. Защита актера данное утверждение опровергла, заявив, что Питт потратил более $9 млн на дела жены после расставания с ней.

Бракоразводный процесс между звездами Голливуда длится в суде с 2016 года. Наиболее остро стоит вопрос опеки над детьми. Летом 2018 года Джоли обвинила Питта в злоупотреблении алкоголем и планировала доказать правоту, опубликовав свой тайный дневник, который она вела во время совместной жизни с актером.