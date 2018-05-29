СМИ сообщили о романе Анджелины Джоли и Тома Хиддлстона

Обладательница премии «Оскар», голливудская актриса Анджелина Джоли, которая недавно рассталась со своим мужем Брэдом Питтом, встречается с британским актером, исполнителем роли Локи — Томом Хиддлстоном. Такую информацию распространили зарубежные СМИ.

По сообщениям журналистов, парочку познакомил актер Крис Хемсворт, который на протяжении всей церемонии «Золотой глобус» сидел за столом со знаменитой актрисой и постоянно рассказывал о британском актере, расписывая его достоинства. Анджелина Джоли решила попросить телефон Тома, после чего у них завязался роман.

Сама актриса не комментирует данные слухи, но известно, что в ближайшее время она отправится на съемки сиквела «Малифисенты», которые пройдут в Великобритании, и тогда журналисты попытаются добыть подтверждение информации.

Ранее СМИ сообщали о том, что известная актриса Анджелина Джоли попала в больницу в марте 2018 года. Причиной ее плохого самочувствия могли стать проблемы с питанием.