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Самолет с министром Перу совершил посадку из-за сообщения о бомбе

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Фото: Global Look Press/picture alliance/Markus Mainka
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Рейсовый самолет авиакомпании LATAM, на борту которого находился министр сельского хозяйства Перу Густаво Мостайо, совершил экстренную посадку из-за сообщения о якобы заложенной бомбе. Об этом сообщил портал Perú.21.

По предварительным данным, вынужденная посадка произошла в аэропорту Арекипа. Информация о якобы заложенном взрывном устройстве поступила по телефону от неизвестного лица.

Авиакомпания также отметила, что пилот сделал всё необходимое в подобных случаях, после посадки пассажиры были эвакуированы с борта самолета по надувному трапу.

На место были вызваны специалисты по обезвреживанию взрывных устройств. Замминистра аграрной политики Перу Уильям Артеага заявил, что тревога была ложной, а сам министр в происшествии не пострадал.

9 февраля авиалайнер Sukhoi Superjet 100 с отказавшей гидравликой совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево.

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