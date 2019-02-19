В первом туре: чем закончились «европейские гастроли» Майка Помпео

Глава американской дипломатии провел всю прошлую неделю, по определению некоторых западных СМИ, «с гастролями в Центральной Европе». В течение рабочей пятидневки Майк Помпео успел побывать в Венгрии, Словакии и Польше. «Известия» — о том, удалось ли главе Госдепа добиться желаемого результата

Барин нас рассудит

Европейская пресса накануне приезда высокого гостя откровенно радовалась: за океаном не забыли о своих союзниках в Старом Свете. «Кажется, администрация американского президента сменила манеру общения со своими европейскими партнерами, — обрадованно сообщил на страницах испанского аналитического издания El Confidencial брюссельский корреспондент Анхель Мартинес. — В течение нескольких лет команда Барака Обамы предпочитала либо не замечать страны второго ряда ЕС, не считая, что они могут как-то влиять на поведение Евросоюза на международной арене, либо воспринимать их исключительно в качестве объектов для критики. Правительство Трампа выбрало новый подход: больше взаимодействия и меньше выражения недовольства ими».

помпео Госсекретаря США Майка Помпео приветствуют сотрудники посольства США в Будапеште, Венгрия. 11 февраля 2019 года Фото: REUTERS/Attila Kisbenedek

Почему это случилось, нетрудно догадаться, считает автор: «Риторика и иммиграционная политика венгерского премьер-министра, который предупреждает об угрозе христианской культуре со стороны мусульман-беженцев и построил забор на границе, находит свое отражение в президенте США».

Вывод, скажем прямо, слишком поверхностный и подчеркивающий наличие у журналиста желание считать Дональда Трампа недалекого ума руководителем, по стечению обстоятельств усевшимся в кресло хозяина Овального кабинета, которого поэтому приходится установленное законом время терпеть.

Двойная игра

Между тем Госдепартамент говорит о необходимости навязать Будапешту обязательства по противодействию растущему присутствию в Венгрии Пекина и Москвы. Некоторые европейские аналитики считают, что встреча Помпео с Виктором Орбаном для американца — разведка боем. За океаном не очень хорошо представляют, почему руководитель государства, входящего в Евросоюз, хотя и осуждал Москву за присоединение Крыма, но тем не менее не участвует в общем хоре ЕС, поющем об угрозе Кремля всему Старому Свету.

В Вашингтоне помнят, что для принятия внешнеполитических решений в Евросоюзе требуется единогласие, но, по-видимому, там не в курсе, что Венгрия в настоящее время права голоса лишена за проведение неугодной Брюсселю судебной реформы и заблокировать какое-либо не устраивающее США решение ЕС не может. Впрочем, возможно, что со своей стороны американские патроны рассчитывают как раз продавить Брюссель на возвращение голоса венграм, а те за эту помощь будут выполнять прихоти Белого дома. Наверняка за океаном в курсе, что венгерский руководитель зовется в евросоюзной прессе не иначе, как «троянский конь Москвы в ЕС» , и скорее всего, это — еще одна причина визита Помпео в Будапешт.

помпео Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

«Если перекупить Орбана, то из него получится отличный инструмент воздействия на Путина, — сказал в беседе с корреспондентом «Известий» испанский политолог Хавьер Мартинес. — Помпео — бывший глава ЦРУ, а бывших разведчиков, как известно, не бывает. И методы деятельности у них остаются свои, шпионские. Обращать агентов чужих разведок в свою веру — это у них в порядке вещей. А тут уже нет особой разницы, каким статусом обладает перевербованный агент на своей родине — хоть премьер-министр, хоть президент».

Версия испанца (кстати, коммуниста), безусловно, интересна, но всё же более жизненной и правдоподобной представляется другая. Госдеп обеспокоен проникновением во второстепенные страны ЕС больших российских и китайских капиталов. Перекрыть этот поток — такая идея понравится и Брюсселю, и Вашингтону. А последний, в свою очередь, под шумок постарается пристроить на освободившееся место свои инвестиции и проекты. Так что команда Дональда Трампа в Европе дает целый сеанс одновременной игры на нескольких досках.

Мало кто обратил внимание на то, что китайский технологический гигант Huawei практически достиг соглашения с венгерским руководством об открытии в этой стране своего логистического центра. В свете этой информации задержание финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере по запросу США выглядит уже не просто разовой акцией, а упреждающим ударом, нанесенным американцами по этому проекту.

«Постоянно указывать на ошибки и грозить пальчиком с обещанием наказать за неправильные шаги — такая форма «работы» в исполнении администрации Обамы позитивных результатов не принесла», — пишет экс-сотрудник Госдепа Дэниел Фрейд в The Daily Star.

помпео Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто приветствует госсекретаря США Майка Помпео в здании министерства иностранных дел в Будапеште, Венгрия. 11 февраля 2019 года Фото: REUTERS/Attila Kisbenedek

Подтверждают это мнение и слова Помпео, произнесенные им после встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто: «Соединенные Штаты в последнее время держались в стороне от Центральной Европы, это неприемлемо, наши оппоненты заполнили этот пробел». В Венгрии и Польше Помпео провел переговоры с двумя руководителями, которые стали «камешками в ботинке ЕС» и серьезной угрозой так называемым европейским ценностям.

Как Польшу «насадили на ось»

В Варшаве после встречи с Ярославом Качиньским глава Госдепа поблагодарил правительство Польши, которое он определил как «хорошего союзника», отметив его «активную приверженность НАТО». Польский политик, дипломатично поблагодарив американского гостя за теплые слова, тут же ясно дал понять: Европейский союз (в лице Польши, по крайней мере) «открыт для международных инвестиций (в отношении Китая)», хотя «аспекты безопасности, о которых мы сейчас говорим, также будут приняты во внимание». Открытость ЕС для Китая — как раз головная боль США. Впрочем, в Польше Майк Помпео решал несколько задач сразу.

Как отмечает обозреватель-международник варшавского издания Polityka Марчин Заборовский, «было заметно, что посланца Вашингтона больше чем что-либо заботит «иранская сделка», в которую США вошли с подачи Обамы и теперь хотят развалить с подачи Трампа». По мнению аналитика, в Белом доме «рассчитывали, что Помпео в ходе своей европейской гастроли сумеет оказать давление на те страны, которые не присоединились к американским санкциям в отношении Ирана. Глава американской дипломатии даже не проявил намерений искать компромисс с коллегами из стран, которые посетил — он просто пытался заставить европейцев принять концепцию Дональда Трампа и израильского премьера Биньямина Нетаньяху, которая ни в Старом Свете, ни на Ближнем Востоке популярностью не пользуется».

помпео Ярослав Качиньский, польский политик, основатель и председатель правящей консервативной партии «Право и справедливость» Фото: REUTERS/AGENCJA GAZETA

Автор отмечает, что «Варшавская конференция по Ближнему Востоку, инициированная Штатами, должна была превратить Польшу в одну из важнейших фигур центральноевропейской политики, но случилось так, что сама по себе конференция выглядела действом второго плана: встречу бойкотировали два постоянных члена Совбеза ООН — Россия и Китай. Не прислали свои делегации Турция, Ливан и Палестинская автономия — ключевые игроки региона, положение в котором обсуждалось. Глава евросоюзной дипломатии Франческа Могерини не приехала, Германия направила не министра иностранных дел, а заместителя, а Франция — и вовсе руководителя одного из департаментов МИДа».

В итоге же Польша, по мнению корреспондента, вместо того чтобы «выступить в престижной роли одного из организаторов важной конференции, превратилась в субподрядчика США, продвигающего в Европе их интересы, поскольку варшавская встреча фактически получилась мероприятием в поддержку наказания Ирана, а это направление Евросоюзом поддержано не было».

Посланник Дональда Трампа может считать поставленную перед ним задачу в отношении Польши выполненной: фактически после конференции Варшава оказалась в положении «агента США» в Евросоюзе. Хотели этого поляки или нет, но теперь, после того как столица их государства оказалась хозяйкой саммита, результаты которого в Брюсселе не поддержали, ассоциироваться Польша будет в первую очередь с осью США–Израиль. Можно не сомневаться, что такое восприятие отразится и на финансировании Варшавы из бюджета Евросоюза. Вряд ли «самая проамериканская из всех европейских стран» долго продержится в таком статусе. Особенно если вспомнить, как в Варшаве не так давно уже пытались пойти наперекор ЕС, осуществляя судебную реформу, не понравившуюся Брюсселю. Позицию «мы ни за что не прогнемся» польское правительство держало ровно до того момента, пока не возник разговор о возможном усечении финансирования страны из евросоюзных фондов.

помпео Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, государственный секретарь США Майк Помпео, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович и советник Белого дома Джаред Кушнер во время пленарного заседания на саммите по Ближнему Востоку в Варшаве, Польша. 14 февраля 2019 года Фото: REUTERS/AGENCJA GAZETA

«Мы — разменная монета в торгах Москвы и Вашингтона»

Третьей центральноевропейской страной, значившейся в планах поездки Майка Помпео на минувшей неделе, была Словакия. Судя по реакции словацких газет, в Братиславе были несколько удивлены проявлением внимания со стороны Вашингтона.

«Надо понимать, до заокеанских руководителей стало доходить, что они теряют свое влияние на Словакию, и они решили поправить ситуацию, — пишет обозреватель издания DenníkN Петер Морвай. — Однако не следует переоценивать итоги вояжа высокого гостя: американцы много хотят, практически ничего не предлагая взамен, кроме обещаний поддержки, в случае если Россия вдруг вспомнит, как держала нас в ежовых рукавицах во времена СССР. Словакии уготована судьба быть разменной монетой в сделке Москвы и Вашингтона. Причем нас о нашем желании играть эту роль и спрашивать никто не будет».

Журналист обращает внимание на то, что «в Словакии Помпео провел встречу со студентами и рассказал им о том, какие притеснения испытывал народ нашей страны во время коммунистической диктатуры, однако целью его визита была вовсе не забота о состоянии демократии у нас, а желание США продать Словакии истребители». Автор подчеркивает, что сделка эта принесет пользу американской экономике, а вот даст ли она что-то словацкой, кроме проблем, — большой вопрос. Ибо «проконтролировать расходы здесь возможностей нет, а вот уверенность в том, что часть денег разворуют чиновники, есть». Впрочем, отмечает Морвай, такое положение вещей справедливо и для Польши, «которой Помпео должен был сосватать американские сжиженный газ и оружие», и для Венгрии. «Если Орбан купит американские ракеты, то только вместе с правом быть еще более авторитарным правителем чем сейчас. И администрация Трампа на это согласится — экономическая выгода прежде всего».

помпео Госсекретарь США Майк Помпео посетил мемориал «Врата свободы» в Братиславе, Словакия. 12 февраля 2019 года Фото: REUTERS/David W Cerny