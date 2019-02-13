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Помпео заявил о планах России по доминированию в Европе и мире

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия собирается усилить свое влияние на мировой арене. Такое заявление он сделал в среду, 13 февраля, во время посещения военнослужащих США в Варшаве (Польша).

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«У России большие планы по доминированию в Европе и по усилению влияния на мировой арене», — цитирует Помпео PAP.

По его мнению, США и западные демократии должны сделать всё возможное, чтобы противостоять таким действиям, как вторжение в Украину, аннексия Крыма или атака украинских кораблей в Черном море. Любые попытки дестабилизации со стороны России должны столкнуться с «сильной оппозицией», считает Помпео.

Ранее в этот же день американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер в интервью газете Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты планируют расширить военное присутствие в республике. Однако позже официальный представитель министерства обороны Соединенных Штатов Эрик Пахон указал, что США не заключали никаких соглашений с Польшей по поводу увеличения числа американских войск. По его словам, переговоры по этому поводу продолжаются.

12 февраля Помпео во время своего визита в Венгрию сказал, что Россия стремится внести раскол в ряды союзников по НАТО. 7 февраля в Госдепе объявили, что главной темой предстоящего турне госсекретаря США по Венгрии, Словакии, Польше, Бельгии и Исландии станет «угроза со стороны России и поддержка Украины».

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