США планируют расширить военное присутствие в Польше

Соединенные Штаты планируют расширить военное присутствие в Польше, завила посол США в республике Джорджетт Мосбахер.

В интервью газете Financial Times дипломат рассказала, что по просьбе Варшавы численность американских войск в составе 4 тыс. человек будет увеличена на «сотню, несколько сотен». При этом речь о создании военной базы на польской территории, как она отметила, не идет.

«Мы попросили (другие страны. — Ред.) разделить бремя военных расходов (в рамках НАТО. — Ред.) и поднять их до 2% ВВП, и они жалуются, но поляки — нет. Мы уважаем это. <...> Думаю, они будут вознаграждены», — сказала Мосбахер.

9 февраля министерство обороны Польши сообщило о закупке у США ракетно-артиллерийские системы высокой мобильности HIMARS. Перед этим американский Госдеп одобрил поставку Варшаве 20 ракетных систем на сумму $655 млн. Республика также получит боеприпасы, учебный и логистический пакеты.

12 февраля глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что государство надеется на завершение развертывания средств противоракетной обороны (ПРО) США на своей территории. В настоящее время Соединенные Шаты ведут работы по размещению в республике мобильных противоракетных комплексов SM-3 в рамках программы Aegis Ashore по созданию глобальной системы ПРО.

При этом Минобороны России неоднократно указывало на то, что размещение подобных установок на территории Польши является нарушением договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со стороны США, так как их можно переоборудовать под крылатые ракеты типа «Томагавк» (Tomahawk).

О намерении выйти из ДРСМД американский лидер Дональд Трамп объявил в октябре 2018 года под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия ракеты 9М729, которая, по его мнению, нарушает условия документа. В январе российское Минобороны впервые показало иностранным военным атташе эту ракету, представители Соединенных Штатов и ряда европейских стран отказались участвовать в брифинге.

Со 2 февраля Вашингтон приостановил выполнение обязательств по договору и начал процесс выхода, оставив за собой право вернуться в течение полугода. В тот же день Москва в ответ приостановила участие в ДРСМД. Российский лидер Владимир Путин одобрил предложение главы Минобороны Сергея Шойгу начать разработку гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.