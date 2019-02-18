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Матвиенко посетит Бруней с официальным визитом

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Делегация Совета Федерации направилась в Государство Бруней-Даруссалам с официальным визитом, ее возглавила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

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Стороны планируют подписать меморандум о взаимопонимании. Матвиенко также встретится с высшим руководителем государства и председателем законодательного совета Абдулом Рахманом Таибом.

«Программу визита председателя Совета Федерации в государства Юго-Восточной Азии по согласованию с принимающей стороной удалось сократить без ущерба для целей поездки. Председатель Совета Федерации будет присутствовать на церемонии оглашения послания президента России Федеральному собранию», — добавили в пресс-службе Совета Федерации.

В состав делегации вошли зампредседателя Совфеда Ильяс Умаханов, первый заместитель председателя комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских, заместитель председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.

Кроме того, запланированы встречи с послом по особым поручениям министерства иностранных дел Брунея принцессой Масной, министром финансов и экономики Амином Лью Абуддлой, главой МИДа страны Эриваном Юсофом, министром природных ресурсов и туризма Али Апонгой и представителями деловых кругов.

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