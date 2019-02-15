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Путин рассказал об отсутствии абсолютно независимых стран

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин заявил, что в мире не существует абсолютно независимых стран. Об этом глава государства сказал после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко 15 февраля.

«Суверенитет и независимость — это очень близкие понятия. Современный мир — это мир взаимозависимостей», — пояснил Путин журналистам.

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Как передает «РИА Новости», в качестве примера российский лидер привел Европу. «Европарламент принимает для исполнения всеми его членами решений больше, чем Верховный совет СССР в свое время принимал таких решений для союзных республик», — отметил он.

Также Путин указал на бесправность европейских стран в вопросах военного присутствия НАТО.

«Что, думаете, что кто-то из европейских стран против, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не против. Вот и сидят, помалкивают. Где здесь суверенитет», — добавил российский лидер.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась в пятницу в Сочи, стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.

По итогам переговоров белорусский лидер ответил, что Москва и Минск готовы «идти далеко в единении», и вопрос о суверенитете в этом контексте не обсуждается.

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