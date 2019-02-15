Бера и Друзя отстранили от участия в телепрограммах из-за скандала с подкупом

Александра Друзя и Илью Бера отстранили от участия в телепередачах «Что? Где? Когда?» (ЧГК) и «Кто хочет стать миллионером?» на неопределенный срок. Данное решение принято производителями программ, сообщил Первый канал.

В распространенном заявлении отмечается, что сложившаяся ситуация нанесла репутационный вред не только игре ЧГК, но и каналу. Гендиректор телекомпании «Красный квадрат» Илья Кривицкий (производитель «Кто хочет стать миллионером?») также заявил о том, что данная ситуация «подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает, и ни в чем не повинных зрителей».

В связи со скандалом о подкупе вокруг программы «Кто хочет стать миллионером?», главным редактором которой является Илья Бер, было принято решение аннулировать исход игры с участием Александра Друзя. Выигрыш выплачен не будет, пишет ТАСС.

12 февраля Бер на своей странице в LiveJournal рассказал, что Друзь позвонил ему в ноябре прошлого года за несколько дней до съемок передачи. По словам главного редактора, игрок предложил ему треть выигрыша в 3 млн рублей в случае победы. В обмен он попросил заранее сообщить вопросы и правильные ответы на них.

По словам Бера, он продиктовал Друзю правильные ответы только на вопросы с шестого по девятый. Друзь и его коллега Виктор Сиднев не смогли дойти до финала игры. Они покинули программу с выигрышем 200 тыс. рублей.

13 февраля Друзь впервые прокомментировал обвинения. По его словам, он действительно обсуждал с главредом шоу предстоящие съемки, однако именно Бер предложил ему «сделку с вопросами за деньги», которые знаток должен был заплатить после получения выигрыша. Магистр «восхитился этой наглости» и решил узнать, насколько далеко Бер может зайти. Сам Бер назвал ответ магистра игры ЧГК детским лепетом.