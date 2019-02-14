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Журналистку из списка Time арестовали по подозрению в клевете

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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
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Главного редактора интернет-издания Rappler Марию Рессу, которой журналом Time было присвоено звание «Человек года», задержали по подозрению в клевете на Филиппинах. Об этом 14 февраля сообщает Associated Press.

Журналистку арестовали 13 февраля в редакции ее издания, ночь она провела в штаб-квартире национального бюро расследований. На следующий день Рессу отпустили, так как ее адвокаты заплатили залог в $1915.

Обвинение в клевете связано с расследованием издания 2012 года. Тогда Rappler писал, что предприниматель Вильфредо Кенг связан с наркобизнесом, убийствами и торговлей людьми. Бизнесмен все обвинения отрицает.

Кроме Рессы, Time присвоил звание «Человек года» еще группе журналистов, пострадавших в борьбе за правду. Среди них и убитый в Стамбуле саудовский обозреватель The Washington Post Джамаль Хашокджи.

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