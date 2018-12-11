Time присвоил звание «Человек года» группе журналистов

Пострадавшие в борьбе за правду журналисты, в том числе убитый в Стамбуле саудовский обозреватель The Washington Post Джамаль Хашокджи, получили звание «Человек года» по версии американского журнала Time. Вторую позицию списка занял президент США Дональд Трамп, сообщается на сайте издания во вторник, 11 декабря.

«Впервые мы выбрали человеком года того, кого уже нет в живых», — отметил главный редактор Time. Помимо него, этого титутла были удостоены сотрудники американской газеты Capital Gazette, а также филиппинская журналистка Мария Ресса и приговоренные к тюремному заключению в Мьянме сотрудники Reuters Ва Лон и Кья Со Оо.

В шорт-лист претендентов на звание «Человека года» также попали спецпрокурор по делу о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США Роберт Мюллер, активисты молодежных движений, лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин, режиссер кинокомикса «Черная Пантера» Райан Куглер, а также герцогиня Сассекская Меган Маркл.

Журналист The Washington Post саудовского происхождения Хашокджи пропал 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Невеста прождала его несколько часов около входа, после чего забила тревогу. По информации турецких спецслужб, журналист подвергся пыткам, а затем был убит в присутствии генконсула Саудовской Аравии.

Факт убийства Хашокджи Эр-Рияд признал лишь 19 октября. По подозрению в причастности к гибели обозревателя был задержан 21 человек, 11 из них предъявлены обвинения. Им грозит смертная казнь.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, реакция Соединенных Штатов на убийство Хашокджи является политикой двойных стандартов.

«Это стандартная политика двойных стандартов со стороны Запада. Потому что «дело Скрипалей» на поверхности мало чем отличается от убийства Хашокджи. Конечно, с учетом того что причастность России к отравлению Скрипалей абсолютно недоказанная. Несмотря на это, были применены санкции. Причастность же саудовских лиц к убийству журналиста абсолютно очевидная, однако никакой реакции почти нет», — подчеркнул политолог.

По мнению Васильева, президент США Дональд Трамп, который по совету своих помощников отказался слушать запись убийства Хашокджи, не собирается портить отношения с Саудовской Аравией по политическим и экономическим причинам. Он также напомнил, что начиная с середины 1970-х годов Америка практически ничего не делала для того, чтобы каким-то образом повлиять на монархический режим и Эр-Рияду прощалось всё, так как страна считается стратегическим союзником Вашингтона.

В прошлом году Time выбрал группу женщин, рассказавших о сексуальных домогательствах, «Персоной года». Их назвали «Нарушившие тишину» (Silence Breakers).