Черчесов стал «Человеком года» по версии Eventida IPRA

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов получил премию «Человек года» по версии Eventida IPRA Golden World Awards 2018.

Как передает ТАСС, церемония вручения крупнейшей в Восточной Европе премии в сфере коммуникаций прошла в Москве в седьмой раз.

Российские футболисты под руководством Черчесова впервые в истории дошли до 1/4 финала чемпионата мира, который состоялся в России летом 2018 года. После успеха президент страны Владимир Путин наградил главного тренера сборной орденом Александра Невского.

При этом 15 ноября после неудачного для России матча со сборной Германии Черчесов стал рекордсменом среди тренеров по поражениям национальной команды.