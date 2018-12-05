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Черчесов назвал лучшего молодого футболиста РПЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает лучшим молодым футболистом чемпионата России в 2018 году полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова. Об этом сообщается на официальном сайте организатора премии — Детской футбольной лиги (ДФЛ).

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Второе место Черчесов отдал другому футболисту армейского клуба — Ивану Облякову, а третье — вратарю московского «Спартака» Александру Максименко. Также на престижную премию претендует футболист «Ростова» Дмитрий Скопинцев.

Премия «Первая пятерка» была учреждена ДФЛ в 2002 году. Победитель определяется путем голосования, в котором участвуют руководители футбольных ведомств, представители тренерского штаба сборных команд России, представители руководства и тренерского штаба клубов РПЛ, а также ветераны и известные журналисты.

Ильзат Ахметов родился 31 декабря 1997 года в Бишкеке. Является воспитанником Академии футбола имени Юрия Коноплева. С 2014 по 2018 год Ахметов выступал за казанский «Рубин», после чего перешел в ЦСКА, где стал игроком основного состава.

5 ноября тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил состав команды на матчи с Германией и Швецией. Приглашение в национальную команду получил и Ахметов, однако он пропустил сбор из-за травмы.

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