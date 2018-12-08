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В МИД оценили принятие ОБСЕ документа по безопасности журналистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала принятие странами-участницами ОБСЕ документа, касающегося безопасности журналистов и свободы слова.

На своей странице в соцсети Facebook она написала, что, несмотря на разобщенность мирового сообщества, впервые удалось согласовать решение по безопасности журналистов, благодаря усилиям российской стороны, пишет «Газета.ru».

В документе были закреплены российские приоритеты в отношении защиты прав отечественных СМИ на пространстве Организации, а также необходимость беспрепятственного доступа СМИ и жителей стран-участниц ОБСЕ.

Кроме того, Захарова отметила, что в Организации отметили также ряд других проблем, которые актуальны на сегодняшний день, в том числе незаконное вмешательство в личную жизнь журналистов, игнорирование насилия в отношении них и запугивание, отмечает RT.

6 декабря верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер заявил, что Украина должна остаться страной, в которой люди могут использовать не только украинский язык.

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