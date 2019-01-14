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Медведев обсудил с Голубевым помощь пострадавшим от взрыва газа в Шахтах

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев по телефону обсудил с губернатором Ростовской области Василием Голубевым оказание помощи пострадавшим при взрыве газа в Шахтах. Речь шла о предоставлении финансовой помощи и жилья.

Как 14 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства, Медведев поручил по завершении спасательной операции полностью обследовать дом. Это необходимо для оказания финансовой поддержки жильцам по линии федеральных властей.

Медведев обсудил произошедшее в Шахтах с главой МЧС Евгением Зиничевым, министр рассказал премьер-министру о ходе спасательной операции.

Утром 14 января в 6:18 по местному времени (совпадает с мск) взрыв прогремел в девятиэтажном доме на улице Хабарова. Основной версией причины произошедшего назвали взрыв бытового газа. Обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Из дома спасатели эвакуировали 140 жильцов.

Как отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, эпицентр взрыва газа находился на девятом этаже дома в квартире № 71. По его словам, помощь пострадавшим при взрыве газа в многоэтажном доме в Шахтах окажут в полном объеме, а семья погибшей женщины получит 1 млн рублей.

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