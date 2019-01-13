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Стали известны подробности стрельбы в Башкирии

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Фото: REN TV
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Телеканал РЕН ТВ рассказал подробности инцидента со стрельбой в городе Учалы в Башкирии. По данным журналистов, в результате ЧП погибли четыре человека, еще двое получили ранения.

Конфликт начался рано утром 13 января, когда местный житель Артур И. приехал ночью на такси из ресторана домой. Он попросил водителя подождать, пока он сходит за деньгами, оставив в залог мобильный телефон. Зайдя домой, Артур И. выяснил, что его супруги нет дома. Далее мужчина схватил ружье, вернулся на улицу и обстрелял автомобиль такси — у машины повреждены боковая дверь и заднее стекло, но водителю удалось спастись.

После этого разъяренный местный житель направился в соседний дом, где, как он думал, должна была быть его супруга. Он выломал дверь, на шум выбежала хозяйка одной из квартир, которую мужчина расстрелял. На крики выбежал супруг убитой. Он также попал под «горячую руку» и сейчас находится в больнице.

Далее Артур И. вновь вернулся на улицу, где встретил свою жену. Ревнивый супруг погнался за ней. Однако на пути им встретился местный житель, сотрудник полиции Рафис Н. Он попытался остановить преступника, за что получил смертельное ранение в бедро. Далее вооруженный мужчина продолжил погоню и убил свою жену, после чего покончил с собой.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 

«В настоящее время проводится осмотр мест происшествий, допрашиваются очевидцы, назначен ряд экспертных исследований, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений», — говорится на сайте СУ СК по региону.

30 декабря в американском штате Техас неизвестный на парковке супермаркета Walmart обстрелял автомобиль, в котором находилась женщина и ее четыре дочери. В результате инцидента погибла семилетняя девочка. Женщина и еще один ребенок получили ранения.

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