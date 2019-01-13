СМИ сообщили о стрельбе в Башкирии
Стрельба произошла в селе Учалы в Башкирии. Об этом в воскресенье, 13 января, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По информации журналистов, в результате инцидента погибли четыре человека, еще один получил ранения.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
Официального подтверждения информации пока нет.
30 декабря в американском штате Техас неизвестный на парковке супермаркета Walmart обстрелял автомобиль, в котором находилась женщина и ее четыре дочери. В результате инцидента погибла семилетняя девочка. Женщина и еще один ребенок получили ранения.