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СМИ сообщили о стрельбе в Башкирии

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Стрельба произошла в селе Учалы в Башкирии. Об этом в воскресенье, 13 января, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, в результате инцидента погибли четыре человека, еще один получил ранения.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются. 

Официального подтверждения информации пока нет. 

30 декабря в американском штате Техас неизвестный на парковке супермаркета Walmart обстрелял автомобиль, в котором находилась женщина и ее четыре дочери. В результате инцидента погибла семилетняя девочка. Женщина и еще один ребенок получили ранения.

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