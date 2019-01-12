Два человека погибли в ДТП в Башкирии

В результате автокатастрофы с участием трех автомобилей в Башкирии погибли три человека. ДТП случилось около 16:00 мск на дороге вблизи деревни Николаевка, сообщает 12 января «РИА Новости» со ссылкой на данные региональной ГИБДД.

Отмечается, что в инциденте участвовали легковые автомашины Hуundai Solaris, Toyota Corolla и Lada Kalina.

«В результате ДТП водитель и пассажир Lada скончались на месте ДТП. Водитель и три пассажира Hуundai, в том числе двое детей, обратились за медицинской помощью. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются», — рассказали правоохранители.

В этот же день порядка 30 автомобилей пострадали в авариях на федеральной автодороге М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области. Причиной ДТП стали гололед и несоблюдение скоростного режима. Двое пострадавших были госпитализированы.