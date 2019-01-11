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Шесть человек погибли и десятки пострадали в ДТП с автобусом на Кубе

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Helmut Meyer zur Capellen
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По меньшей мере шесть человек погибли и около 30 пострадали в ДТП с участием автобуса в кубинской провинции Гуантанамо.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением при попытке обогнать другой автомобиль, в результате чего автобус вылетел за пределы проезжей части, пишет ТАСС.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства аварии.

6 января в Польше автобус с белорусскими туристами столкнулся с грузовиком. Жертвами ДТП стали два человека.

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