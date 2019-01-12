Прямой эфир

Три десятка автомашин столкнулись на трассе «Дон» под Ростовом

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Порядка 30 автомобилей пострадали в авариях на федеральной автодороге М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области. Причиной ДТП стали гололед и несоблюдение скоростного режима, сообщает 12 января «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«На участке с 852 по 854 км трассы зарегистрировано шесть ДТП с участием почти 30 транспортных средств», — поделился собеседник. В настоящее время на трассе организовано движение реверсивным способом. Двое пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения.

12 января столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал видео с места крупного ДТП с участием 13 автомобилей на МКАД. Авария спровоцировала серьезные затруднения в районе выезда на магистраль М-4 «Дон». 

Накануне сообщалось о массовом ДТП на Кубе. Там из-за опрокидывания автобуса с 40 пассажирами, включая 22 иностранных гражданина, погибли по крайней мере семь человек, еще 33 пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские автомобилисты смогут получать сведения о возможных ДТП
Россиянин лишился на год Шенгена из-за превышения скорости в Эстонии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017