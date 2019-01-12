Три десятка автомашин столкнулись на трассе «Дон» под Ростовом

Порядка 30 автомобилей пострадали в авариях на федеральной автодороге М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области. Причиной ДТП стали гололед и несоблюдение скоростного режима, сообщает 12 января «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«На участке с 852 по 854 км трассы зарегистрировано шесть ДТП с участием почти 30 транспортных средств», — поделился собеседник. В настоящее время на трассе организовано движение реверсивным способом. Двое пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения.

12 января столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал видео с места крупного ДТП с участием 13 автомобилей на МКАД. Авария спровоцировала серьезные затруднения в районе выезда на магистраль М-4 «Дон».

Накануне сообщалось о массовом ДТП на Кубе. Там из-за опрокидывания автобуса с 40 пассажирами, включая 22 иностранных гражданина, погибли по крайней мере семь человек, еще 33 пострадали.