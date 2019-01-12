Появилось видео с места массовой аварии на МКАД

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал видео с места крупного ДТП с участием 13 автомобилей на МКАД. По имеющимся данным в результате инцидента никто не пострадал.

Как видно на кадрах, на месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и Госавтоинспекции. Видно также завалившийся на бок грузовик MAN, который повредил несколько автомобилей. Обстоятельства аварии выясняются, по предварительным данным водитель фургона не справился с управлением.

ДТП спровоцировало серьезные затруднения в районе выезда на магистраль М-4 «Дон», водителей просят по возможности объезжать этот участок.

Накануне сообщалось о массовом ДТП на Кубе. Там из-за опрокидывания автобуса с 40 пассажирами, включая 22 иностранных граждан, погибли по крайней мере семь человек, еще 33 пострадали.