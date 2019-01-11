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Началось детальное обследование аварийной зоны затопленного Тушинского тоннеля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Детальное обследование аварийной зоны затопленного Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе начнется в пятницу, 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы».

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К затоплению Тушинского тоннеля могли привести ошибки при реконструкции и некачественная эксплуатация

По словам специалистов, это очень сложный гидротехнический и транспортный узел. С одной стороны, это водный мост, с другой — автомобильный тоннель.

В настоящее время одной из наиболее вероятных причин происшествия считаются работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве новой ветки автомобильного тоннеля, проводившиеся в 2003 году, передает НСН.

Накануне тоннель затопило из-за размыва грунта. Он оказался затоплен грязевым потоком из воды и песка после того, как в восьмом шлюзе канала имени Москвы произошла просадка грунта. В результате инцидента никто не пострадал. 

Общая площадь отверстия в дамбе составила 75 кв. м. Вечером поток воды в тоннеле удалось остановить.

Коммунальные службы приступили к ремонту дамбы Канала имени Москвы, сообщает сайт kp.ru. Это займет не менее недели. Работы не повлияют на автомобильное движение по тоннелю.

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